В Турции задержали россиянку по обвинению двухлетней давности в ввозе наркотиков

Россиянку задержали в Стамбуле по обвинению двухлетней давности: власти утверждают, что она ввозила в страну наркотическое вещество. Об этом сообщило российское генконсульство в турецкой столице, передает РИА Новости.

Муж Натальи Крыловой рассказал, что россиянку задержали после того, как она прилетела в аэропорт Стамбула. Он сразу обратился в генконсульство — те, в свою очередь, направились к местным органам.

Согласно последним сведениям, Крылову задержали в рамках следственных действий: их проводят в связи с подозрением на попытку ввоза на территорию Турции наркотиков два года назад. Указывается, что генконсульство постоянно контактирует с мужем Крыловой и «предпринимает все необходимые шаги, чтобы защитить ее права».

В конце мая 2019-го двое граждан России были задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Вместе с ними задержали американца и двух граждан Испании. Россиян обвинили в продаже наркотиков иностранным туристам с помощью телефона.

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