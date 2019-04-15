Россиян предупредили о попытках втемную сделать их наркокурьерами

Международные наркосиндикаты все чаще пытаются вербовать россиян и делать из них наркокурьеров. На соответствующее предупреждение, размещенное консульским департаментом МИД России, обратил внимание ТАСС.

Как указывается в заявлении, злоумышленники применяют множество разных схем, в том числе шантаж и запугивание, зачастую используются социальные сети или мессенджеры. Это делается, чтобы завербовать или вслепую использовать россиян. При этом самая частая тактика наркодилеров — просить провезти в другую страну сумку или чемодан, которые могут даже казаться пустыми.

Министерство указывает, что самое опасное направление по частоте попыток использовать россиян — это доставка наркотиков из Южной Америки в Юго-Восточную Азию. Россиян попросили соблюдать законы и проявлять здоровую осмотрительность, в частности не соглашаться перевозить с собой чьи-то вещи.

МИД также напомнил, что во многих странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также в Китае за связанные с наркотиками преступления можно получить наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

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