Россияне рекордно вложились в банки

Доля средств, которые россияне держат на счетах в банках, достигла рекордного за десять лет значения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на аналитический обзор Альфа-банка.

В денежном выражении объем вложенных в банки средств на текущих счетах достиг восьми триллионов рублей, за последние несколько лет этот показатель вырос почти вдвое. Аналитики полагают, что рост сбережений может быть связан с перетоком средств от депозитов.

«С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах», — констатировали в банке. С другой стороны, клиенты со значительными сбережениями могут использовать текущие счета как транзитный инструмент, принимая решение о новых инвестициях.

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Кроме того, специалисты указали на на растущее расхождение между срочностью активов (выданных кредитов, в частности, ипотеки) и пассивов на ключевых банковских рынках. Из-за этого растут процентные риски, что в будущем может создать проблемы.

Согласно проведенному недавно исследованию, почти четверть россиян (24,8 процента) мало или совсем не откладывали на безбедную старость и жалеют об этом. Самыми подходящими инструментами для накоплений они назвали банковские вклады (32,6 процента) и недвижимость (29,7 процента).

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