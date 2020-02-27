Страховая компания ВСК получила четыре награды Digital Communication Awards-2020

Проекты в области digital-коммуникаций ВСК стали лауреатами премии Digital Communication Awards-2020. Медиапроекты компании были признаны лучшими сразу в четырех номинациях, сообщает пресс-служба ВСК.

В частности, онлайн-журнал о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях «ВыИскали» был удостоен двух наград — в номинациях «Digital-медиа & инструменты: Web-media 2020» и «Лучшее контент-решение 2020». Сообщество ВСК в социальной сети ВКонтакте получило награду в номинации «Социальные медиа & сообщества»: ВКонтакте 2020. Нативный блог «Случай Медиа» на платформе «Яндекс. Дзен» стал победителем в номинации «Digital-медиа & инструменты: Блог 2020».

«Мы открыты и новым каналам коммуникаций с нашими клиентами», — прокомментировал награды председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. «Признание профессионального сообщества наших успехов в нескольких медийных направлениях подтверждает правильность выбранного пути и высокий уровень нашей команды», — подчеркнул он.

«Сегодня потребитель, выбирая компанию, основывается на многих факторах: это и цена, и полнота выбора современных страховых решений на все случаи жизни и качественный сервис. Но один из самых важных критериев — соответствие ценностей компании ценностям и интересам клиента. Медиапроекты ВСК именно такие: мы рассказываем, подсказываем, обучаем, вдохновляем, и мы стараемся быть полезными для нашей аудитории», — отметила в свою очередь заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Отмеченные жюри премии медиапроекты стали частью коммуникационной стратегии, реализуемой ВСК. Всего на конкурс было представлено более 85 работ.