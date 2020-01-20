Александр Тарновский станет генеральным директором Страхового дома ВСК

Общее собрание акционеров Страхового акционерного общества ВСК избрало Александра Тарновского генеральными директором компании. Согласно закону, решение о назначении вступает в силу со дня, следующего за датой согласования Банком России кандидатуры Александра Тарновского на эту должность.

Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, который проработал в должности руководителя компании 10 лет. «Я хочу выразить огромную благодарность Олегу Овсяницкому за большой вклад в развитие компании, — отметил смену руководства председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. — ВСК продемонстрировала впечатляющий рост за те годы, что он возглавлял исполнительный орган ВСК. Достигнутые под его руководством финансовые показатели являются одними из сильнейших на финансовом рынке России».

Олег Овсяницкий продолжит работать в качестве члена Совета директоров в органах управления ВСК и будет отвечать за несколько стратегических направлений развития компании, в частности, он станет курировать вопросы, связанные с ростом бизнеса и работу с ключевыми партнерами. Александр Тарновский в свою очередь сосредоточится на достижении целей стратегии ВСК. Он будет среди прочего отвечать за формирование качественно иной технологической инфраструктуры и развитие информационных технологий, создание оптимальных управленческих механизмов, рост кадрового потенциала коллектива компании.

Александр Тарновский родился 17 февраля 1979 года в городе Оргеев Молдавской ССР. Закончил Молдавский государственный университет по специальности «Право» и Тверской государственный университет по специальности «Финансы и кредит». С 2010 по 2017 год руководил Тверским филиалом ВСК, который занял лидирующие позиции в регионе.

В 2017 года Александр Тарновский стал заместителем генерального директора по розничному страхованию и старшим вице-президентом, руководителем департамента регионального развития. Здесь он успешно реализовал ряд масштабных проектов по трансформации бизнеса и повышению эффективности процессов.

«ВСК уже многие годы — один из лидеров страхового рынка России. Компания обладает исключительным для отрасли опытом и потенциалом для решения любых задач. Я уверен, что сегодня в нашей стране существуют огромные возможности для развития страхового рынка и продолжения роста бизнеса нашей компании. Для меня большая ответственность реализовать поставленные акционерами стратегические цели. Это прежде всего развитие и внедрение новых технологий для удобства, пользы и благополучия наших страхователей», — прокомментировал свое новое назначение Александр Тарновский.