ВТБ подверг критике планы ЦБ ужесточить требования к крупнейшим банкам

ВТБ не поддерживает инициативу Банка России по введению повышенных надбавок к капиталу за системную значимость для крупнейших участников рынка, сообщил во время конференц-колла с аналитиками член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Кредитная организация намерена «по сути критиковать» предложения регулятора. Об этом сообщает РБК.

«Мы хотели бы побороться вообще за целесообразность этих надбавок», — подчеркнул Дмитрий Пьянов, который также напомнил, что ЦБ ожидает отзывов от участников рынка на доклад до 20 марта и ВТБ направит регулятору свою позицию.

По словам топ-менеджера ВТБ, предложенные Центробанком надбавки в целом соответствуют рекомендациям Базельского комитета. Однако верхний порог буферов завышен и выведет Сбербанк и ВТБ «в лигу глобальных системно значимых банков», которыми те, по сути, не являются. Например, надбавку за системную значимость в 2,5 процента сейчас имеет только американский JPMorgan Chase, активы которого в 50 раз превышают активы Сбербанка, который может попасть под аналогичное регулирование, отметил Дмитрий Пьянов.

«ВТБ с надбавкой 1,5 процента, по сути, попадает в не менее достойную компанию с Bank of America, BNP Paribas и Deutsche Bank. Они все так же глобально значимые банки, которые имеют значительные активы», — подчеркнул член правления ВТБ. Он уточнил, что ВТБ не против дифференцирования надбавок, но в сторону понижения требований.

Госбанк в целом считает, что регуляторное давление на капиталы крупнейших банков и так достаточно высокое. Дополнительное ужесточение будет отражать «мультиплицирование консервативности в регулировании», сказал топ-менеджер ВТБ. «Мы надеемся повлиять либо на внедрение, либо на параметры внедрения [надбавок]», — резюмировал Дмитрий Пьянов.

В Центральном банке напомнили РБК, что опубликованный доклад носит консультативный характер и в нем рассматриваются «возможные изменения». «Банк России просит заинтересованные кредитные организации направлять комментарии, предложения и замечания к докладу до 20 марта», — подчеркнул представитель регулятора.