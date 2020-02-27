Россиянка утонула в разрытой коммунальщиками яме

В Купино Новосибирской области 48-летняя местная жительница упала в яму с водой, которую разрыли коммунальщики, не смогла выбраться и утонула. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, яму в начале сентября 2019 года разрыл мастер предприятия «Теплосети» по указанию директора, чтобы устранить прорыв водопроводной трубы. Однако по окончании работ яму не зарыли. Коммунальщики решили сделать это после ремонта зимой, чтобы дважды не раскапывать яму. В результате коммунальщики просто огородили опасный участок при помощи подручных средств.

В начале ноября в яму упала женщина, которая не смогла оттуда выбраться и утонула. В отношении коммунальщиков возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 293 («Халатность повлекшая по неосторожности смерть человека») и части 2 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

В начале ноября 2019-го в Новосибирской области 89-летняя пенсионерка провалилась в яму с кипятком на плохо освещенной улице и получила ожоги 40 процентов тела. Помогли ей выбраться и вызвали скорую помощь местные жители. Внучка пострадавшей рассказала, что ее бабушка захотела посмотреть на образовавшуюся от прорыва теплотрассы яму, но подошла слишком близко.

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