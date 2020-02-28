В России стало двумя миллиардерами меньше

В России стало на два миллиардера меньше из-за пересмотра оценки состояний предпринимателей журналом Forbes, который публикует рейтинг богатейших людей страны.

Из списка выбыли основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. В начале года предприниматели продали компанию за пять миллиардов долларов американскому венчурному фонду Insight Partners. По первоначальной оценке Forbes, состояния Тимашева и Баронова по результатам сделки составили по 1,2 миллиарда долларов.

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Однако издание пересмотрело эту оценку в сторону понижения после того, как стали известны условия сделки. Выяснилось, что соглашение подразумевает переход десяти процентов доли бизнесменов в стартапе в опционный пул для ключевых сотрудников. Кроме того, с полученных после сделки средств бизнесмены должны заплатить налог.

В результате доход от сделки снизился до 630 миллионов долларов у Тимашева, который проживает в США, и до 720 миллионов для Баронова, являющегося налоговым резидентом Швейцарии. Их состояния, по оценке Forbes, составляют 680 миллионов и 770 миллионов долларов соответственно.

По данным Forbes Real Time, богатейшим человеком России является один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 26,9 миллиарда долларов. На втором месте глава «Лукойла» Вагит Алекперов (24 миллиарда долларов), на третьем — акционер «Новатэка» Леонид Михельсон (23,2 миллиарда).

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