Крутой опубликовал видео 25-летней давности с волосами на голове и Пугачевой

instagram igorkrutoy65

Композитор и продюсер Игорь Крутой поделился видео 25-летней давности с Аллой Пугачевой и другими звездами российской эстрады. Музыкант опубликовал ролик в своем Instagram-аккаунте.

В нем Крутой появился с волосами на голове. Кроме того, в кадре можно увидеть Дмитрия Маликова, Филиппа Киркорова, Михаила Жванецкого, Юрия Николаева и Илью Резника. Все они собрались на презентации песни Пугачевой «Любовь, похожая на сон».

«За эти годы "Любовь, похожую на сон" пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой ее великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все!» — написал Крутой под видео.

Ранее в феврале 70-летняя народная артистка СССР Пугачева перечислила перенесенные пластические операции. «Поскольку мне общий наркоз запрещен, я делала какие-то маленькие подтяжки», — рассказала исполнительница, указав на лоб и виски. Она отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!