Раскрыта личность целующей пожарного девушки на популярном снимке

Журналист New York Magazine раскрыл личность целующей пожарного девушки на популярном фото. Ею оказалась нынешняя жена президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте издания.

Модель Меланию Кнаусс запечатлели на одной из улиц Нью-Йорка в белом платье длины мини и черных сапогах на каблуке. Образ модели дополнила сумка в тон обуви.

На опубликованном снимке первая леди США целует Даниеля Кейна (Daniel Keane), одетого в униформу пожарного. Он заявил, что личность партнерши была ему незнакома.

«Человек, который делал мою прическу и макияж, спросил, знаю ли я, кто это. Я вновь ответил, что не знаком с моделями. Тогда мне сказали, что это Мелания Кнаусс — девушка Дональда Трампа», — поделился Кейн. Мужчина также отметил, что изображение для обложки было выбрано после сотни сделанных кадров.

Редакторы журнала решили воссоздать снимок Альфреда Айзенштадта (Alfred Eisenstaedt) 1945 года, на которой моряк и медсестра целуются на Таймс-сквер. Автором съемки стал фотограф Фироз Захеди (Firooz Zahedi).

В феврале в наряде Мелании Трамп углядели неуважение к женщинам. Она появилась на ежегодном обращении президента к Конгрессу США в черном костюме Dolce & Gabbana, состоящем из юбки миди и пиджака. Трамп выделялась на фоне членов Демократической партии, которые прибыли на мероприятие в одежде белого цвета, поддержав движение суфражисток, начавших борьбу за права женщин. Они также заявили, что это протест против опасной политики Трампа.

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