Турки обстреляли сирийцев дальнобойным «Ураганом»

В сети появилось видео, на котором турки обстреляли сирийские позиции реактивными системами залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga («Ураган»). Запись опубликована на странице Status-6 в Twitter в пятницу, 28 февраля.

«Еще одно видео стрельбы турецкой РСЗО T-300 Kasirga по позициям САА [Сирийской арабской армии]», — указано под записью. На размещенных кадрах можно увидеть два пуска, которые, предположительно, были направлены в сторону сирийской провинции Идлиб.

21 февраля вооруженные силы Турции развернули в провинции Идлиб реактивные системы залпового огня «Ураган». Кадры с проезжающей по Идлибу данной техникой опубликовало агентство IHA. На видео попали два таких комплекса, накрытых брезентом.

Kasirga — мощнейшая и самая дальнобойная РСЗО армии Турции. Калибр системы составляет 302 миллиметра, дальность стрельбы — до 100 километров. Таким образом, находясь в Идлибе, Kasirga может атаковать цели в таких провинциях, как Алеппо, Хама и Латакия, которые находятся под контролем сирийской армии.

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