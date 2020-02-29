Середняк АПЛ продлил беспроигрышную серию до шести матчей

«Бернли» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 февраля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели несколько голевых моментов, но отличиться забитыми мячами никому не удалось.

«Бернли» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до шести матчей, набрал 38 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» 32 очка, команда находится на 14-й строчке.

В следующем туре «Бернли» 7 марта на своем поле примет «Тоттенхэм». «Ньюкасл» в тот же день на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

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