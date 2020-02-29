В Финляндии захотели отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил отменить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Как считает политик, такая инициатива может стать плацдармом для развития торгово-экономических связей с Россией. По его мнению, граждане должны пересекать границу на безвизовой основе.

Реализация такого плана, полагает Лайне, позволит активизировать туристические поездки и создаст требуемые условия для особой экономической зоны с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

В августе прошлого года Финляндия ужесточила требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Согласно новым правилам, теперь к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств. Ранее такие справки запрашивались в исключительных случаях.

Замруководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев в свою очередь раскритиковал ужесточение требований и заявил, что новый порядок выдачи виз может оказать негативное влияние на интерес российских туристов к Финляндии.

Савонлинна располагается на востоке Финляндии, примерно в 30 минутах езды от российской границы. В этом городе в 2017 году проводили встречу президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте.

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