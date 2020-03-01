В Минздраве ответили на вопрос о проверке всех россиян на коронавирус

Всем заболевшим в России не имеет смысла проходить тестирование на возможное инфицирование коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 1 марта.

По словам главы ведомства, смысл проходить тестирование появляется «при условии наличия клиники (симптомов — прим. «Ленты.ру») или если возвращаетесь из очагов заражения».

Мурашко добавил, что это можно сделать в поликлиниках «через систему обследования на специализированной площадке, это производится в установленном порядке бесплатно».

Главе Минздрава задали этот вопрос после того, как журналист Евгений Берг сообщил в соцсетях, что после возвращения из Ирана хотел пройти в Москве обследование на коронавирус, однако ему это не удалось.

Ранее 1 марта ситуацию с коронавирусом в стране прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, она «в целом под контролем».

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысяч человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи — вылечились.

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