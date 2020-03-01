Гонщик объяснил причину гибели россиянина с ребенком на Масленице

Гонщик на внедорожнике объяснил причину гибели россиянина с пятилетним ребенком во время празднования Масленицы в подмосковных Электроуглях, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Отец с пятилетней дочерью погибли из-за того, что в них попала оторвавшаяся лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину.

Как пояснил гонщик, имя которого не называется, когда автомобиль тянут, лучше открыть капот: тогда «трос ударит крюком и хотя бы отлетит в капот, в железную часть машины». Нужно также вешать тросогаситель, а если его нет — телогрейки или куртки, которые могут утяжелить трос, чтобы он не отлетел.

«Если тросогаситель висит на тросе, он падает под машину. А если он отлетел в стоящих людей, значит, закрепились за дерево, за якорь. И люди стояли за ним. Это проблема организаторов, которые допустили, что люди стоят очень близко к опасному участку», — заключил гонщик.

Ранее сообщалось, что трагедия случилась на празднике «Внедорожная Масленица». Отец и дочь скончались до приезда скорой помощи.

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