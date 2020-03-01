Очевидица описала гибель россиянина и его дочери из-за троса на Масленице

Очевидица описала гибель россиянина и его пятилетней дочери из-за автомобильного троса на праздновании «Внедорожной масленицы» в подмосковных Электроуглях. Ее слова приводит Telegram-канал Life Shot.

Посетительница мероприятия рассказала, что гости услышали крики о помощи и побежали в ту сторону. Там они увидели мужчину, который еще был жив, и ребенка с пробитой головой. «Потом девочку быстро накрыли, а мужчине стало только хуже, он начал синеть на глазах и умер. Скорая приехала только минут через 15», — отметила он.

Кроме того, очевидица раскритиковала работу скорой помощи, которая отказывалась приезжать на вызов из-за отсутствия адреса. В итоге ей пришлось назвать ближайший к мероприятию населенный пункт, после чего медики согласились приехать.

Из-за происшествия организаторы «бегали в панике», поделилась женщина. Также к месту происшествия приехала мать погибшей девочки.

Отец и его пятилетняя дочь погибли 1 марта из-за оторвавшегося троса, который использовали для того, чтобы вытащить застрявший джип. Посетители «Внедорожной масленицы» обвиняют организаторов, поскольку трагедия произошла в зоне барбекю, где не должно было быть автомобилей.

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