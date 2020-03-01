Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери на Масленице

Появились подробности гибели россиянина и его пятилетней дочери во время праздника «Внедорожная Масленица» в подмосковных Электроуглях. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в воскресенье, 1 марта, мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. Использовавшаяся для этого лебедка оборвалась и отлетела в ребенка и его отца. Они скончались на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. По данным Telegram-канала Life Shot, случившееся произошло в зоне барбекю, где не должно быть автомобилей, в связи с чем посетители мероприятия винят организаторов. Кроме того, Mash добавляет, что на празднике не дежурила ни одна экстренная служба, а первая машина приехала только спустя 15 минут.

О смерти россиянина и пятилетней девочки стало известно ранее 1 марта. Изначально сообщалось, что трос оборвался в ходе одного из конкурсов, где участники перетягивали машины на бревнах.

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