Россиянин и пятилетняя девочка погибли во время празднования Масленицы в подмосковных Электроуглях. Об этом сообщает сообщество «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» во «ВКонтакте».

Трагедия произошла в воскресенье, 1 марта, в ходе мероприятия «Внедорожная Масленица». Участники соревнования перетягивали машины на бревнах — в этот момент натянутая автомобильная лебедка оторвалась от машины и попала в ребенка и мужчину. По другим данным, посетители мероприятия погибли из-за оборвавшегося троса, которым вытаскивали джип.

Девочка умерла на месте, россиянина пытались спасти, но он скончался до приезда скорой.

На сайте мероприятия конкурс с перетягиваем машин не заявлен. Участникам предлагают попробовать свои силы в автобиатлоне, автомобильной змейке, слепом вождении, джип-качелях, спринте на время и конкурсах «автомеханик» и «царь горы».

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