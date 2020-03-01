Путин приехал в Псков на мероприятия памяти погибших в Чечне десантников

Президент России Владимир Путин приехал в Псков для участия в мероприятиях памяти воинов-десантников, погибших 20 лет назад в Чечне в бою с бандформированиями, передает ТАСС.

Глава государства возложил цветы к памятному знаку «Купол» в поселке Череха. Затем он посетит часовню Святого великомученика Георгия Победоносца, где ему продемонстрируют макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты. После этого Путин встретится с родственниками погибших и посетит концерт, посвященный памяти десантников.

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1 марта 2000 года, после падения Грозного, в ходе отступления в горно-лесистой местности возле села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики бандформирования под руководством Шамиля Басаева совершили нападение на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только четверо. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.

Шамиль Басаев — террорист, один из лидеров движения чеченских сепаратистов и деятелей самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия, в правительстве которой занимал различные высокие посты. Организовал ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаев погиб 10 июля 2006 года в ходе спецоперации в Ингушетии.

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