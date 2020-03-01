Российская лыжница уступила долю секунды в борьбе за медаль и расплакалась

Российские лыжницы заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, уступив долю секунды в борьбе за бронзовую медаль шведкам. Об этом сообщает Sport24.

На финише гонки Яна Кирпиченко проиграла сопернице 0,1 секунды, после чего упала на снег и расплакалась. Победу одержали девушки из Норвегии, преодолевшие дистанцию за 50 минут 4,8 секунды. Вторыми оказались финки (+30,3 секунды). Шведские лыжницы в итоге уступили победительницам 1 минуту 55,2 секунды.

В составе сборной России, помимо Кирпиченко, выступали Наталья Непряева, Алиса Жамбалова и Екатерина Смирнова. Непряева занимает самое высокое место в общем зачете Кубка мира — она идет третьей. Лидирует норвежка Тереза Йохауг.

26 февраля бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюре заявил, что норвежцы заняли все руководящие посты. Он посчитал, что его спорт нужно спасать от представителей этой страны, которые «уничтожают соперников».

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