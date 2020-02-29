Большунов завоевал серебро на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты и 25,6 секунды. Победителем стал финн Ииво Нисканен. Третье место досталось представителю Норвегии — Хансу Кристеру Холунну.

Лидером общего зачета Кубка мира на данный момент является Большунов, имея в активе 1948 очков. На втором месте располагается норвежец Йоханнес Клебо, который отстает от него на 417 очков. В гонке на 15 километров норвежец занял восьмое место.

Этап в Лахти продлится до 1 марта. Он завершится женской и мужской эстафетами, которые начнутся в 12:10 и 13:30 по московскому времени.

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