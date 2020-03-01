Сирийскую армию за сутки вытеснили из девяти селений в районе Идлиба

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции за последние сутки вытеснили сирийских военных из девяти селений в районе Идлиба. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Под контроль оппозиции вернулись селения Анкави, Кахира, Манара и Таль Зеджрен в провинции Хама, а также населенные пункты Халлубе, Кукфин, Кафр Авид, Сфухен и Фаттуре в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Против сил официального Дамаска применяется тяжелое вооружение. Отмечается, что за последние 24 часа подбиты шесть танков, уничтожены три артиллерийских орудия, два броневика, 12 пикапов, убиты 46 сирийских военнослужащих.

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Ранее 1 марта агентство SANA сообщило об уничтожении двух самолетов ВВС Сирии. Пилотам удалось катапультироваться. Позже агентство Anadolu добавило, что фронтовые бомбардировщики Су-24 были сбиты турецкими военными при попытке атаковать самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции.

До этого также стало известно, что подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, использовавшийся протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА). При этом сами джихадисты приняли сбитый БПЛА за сирийский Су-24 и приписали себе его уничтожение.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

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