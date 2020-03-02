Водителя с простреленной головой нашли в Москве

На юго-западе Москвы в припаркованном автомобиле обнаружен водитель с простреленной головой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Машина стояла у дома на улице Брусилова. У мужчины 1960 года рождения рана в височной области.
Рядом с погибшим лежало устройство, похожее на пистолет-ручку.
Ранее 2 марта сообщалось, что в Хабаровске на рабочем месте покончил с собой исполняющий обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения городского управления МВД. Офицер вечером 1 марта, в воскресенье, находился один в своем кабинете. Услышав звук выстрела, прибежали сослуживцы и обнаружили погибшего. Рядом с телом были найдены табельное оружие и предсмертная записка.
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