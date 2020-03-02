В Киргизии милиция забросала камнями участников акции протеста

В столице Киргизии Бишкеке милиция забросала камнями участников акции протеста, которые требовали освободить осужденного за захват заложников экс-депутата Садыра Жапарова. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан».

Задержаны около сотни демонстрантов, сообщил глава пресс-службы МВД Бакыт Сеитов. По его словам, митинг был сначала мирный, но у некоторых участников оказались «другие планы». Организаторы не смогли справиться с толпой, которая бросала камни в милиционеров.

Известно, что два милиционера обратились в больницу с ушибами грудной клетки и плеча. Девушка, в которую попала резиновая пуля, получила ушиб грудной клетки и гематому.

Митингующих разгоняли с помощью шумовых гранат, дымовых шашек и водометов. Сами демонстранты жгли мусорные баки, стучались в квартиры жителей близлежащих домов и требовали их пустить.

Сторонники Жапарова собрались в центре Бишкека 2 марта около 11:00 по местному времени. Помимо освобождения депутата, они требовали проведения честных выборов, люстрации госслужащих, усиления охраны границ и других реформ. В акции участвовали около 1,5 тысячи человек, сообщает АКИpress. Около 18:00 милиция объявила, что время акции закончилось, на место стянули бойцов спецназначения и начались столковения с полицией.

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