Россияне попытались прорваться в карантин и напали на санитарок

Посетители больницы в ставропольском городе Георгиевске устроили скандал и набросились на буфетчика и санитарок, которые не дали им пройти в терапевтическое отделение к пациенту. Видео опубликовано в паблике «Георгиевск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как двое мужчин и женщина пытаются прорваться в отделение и ругаются с медработниками, которые их не пускают. «Никто не пройдет», — говорит работница больницы. В ответ один из россиян сообщает, что он свернет ей руку, которой она преградила дорогу. Далее камера начинает раскачиваться в разные стороны, слышны крики и просьбы вызвать полицию.

В комментариях несколько пользователей отметили, что сейчас в этом отделении карантин, разрешено посещение только тяжелобольных.

«Это уже не первый раз, когда нападали на сотрудников именно терапии», — добавляет автор поста.

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