Приговор активисту Котову отменен

Второй кассационный суд в Москве отменил приговор московскому активисту Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за участие в акциях протеста летом 2019 года, сообщает ТАСС.

Дело отправлено на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. «Интерфакс» уточняет, что до 2 мая Котов будет находиться под стражей.

Ранее с просьбой отменить приговор выступала в том числе Генпрокуратура. Изначально она просила для москвича 4,5 года заключения, но позже предложила кассационному суду сократить срок до одного года колонии. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова просила проверить приговор за законность и обоснованность, поскольку действия молодого человека не несли общественной опасности.

25 января президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить объективность приговора Котову. Через два дня Конституционный суд предписал пересмотреть судебное решение, напомнив о постановлении КС по жалобе активиста Ильдара Дадина в феврале 2017 года. Тогда было решено, что уголовная ответственность за нарушения правил проведения акций может нарушать конституционные права гражданина.

5 сентября 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам общего режима на неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятиях (статья 212.1 УК). 14 октября Мосгорсуд признал приговор законным.

Ильдар Дадин был приговорен к трем годам заключения в декабре 2015 года. Позже ему сократили срок на полгода. В октябре 2016 года адвокат активиста сообщил, что Дадин пожаловался на пытки в колонии. Расследование инцидента в итоге привело к его освобождению.

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