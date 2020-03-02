Раненый йоркширский терьер защитил девушку от двух грабителей

В американском городе Саут Фултон, штат Джорджия, йоркширский терьер защитил родственницу хозяина от двух грабителей. Об этом сообщает WGCL-TV.

Во вторник, 25 февраля, около трех часов дня по местному времени, двое неизвестных с пистолетами ворвались в дом, принадлежащий Деону Юингу (Deon Ewing). В этот момент внутри находилась его юная племянница и двухлетняя собака по кличке Старла.

Племяннице на телефон пришло оповещение от сигнализации, что к дому кто-то приблизился. Через несколько мгновений незнакомцы со второй попытки выбили дверь. На них бросилась собака, и они дважды выстрелили в нее. Несмотря на это, раненый пес продолжил лаять и путаться под ногами у грабителей.

За время, пока злоумышленники разбирались с собакой, племянница Юинга успела сбежать. Она услышала, как один спросил у другого, выстрелить ли в нее, и считает, что осталась невредимой благодаря питомцу, который их отвлек.

После того как девушка сбежала, неизвестные вернулись в машину и уехали.

Девушка доставила Старлу в ветеринарную лечебницу. Врачи извлекли пули из ног животного. Хозяева надеются, что собаке удастся сохранить конечности.

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