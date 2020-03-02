Названы опасные последствия чрезмерного просмотра порно

Психологи и сексотерапевты Джанет Брито (Janet Brito) и Меган Флеминг (Megan Fleming) назвали опасные последствия, которые могут возникнуть у тех, что слишком часто смотрит порнографические видео. В комментарии для Huffington Post они рассказали, чем регулярный просмотр фильмов для взрослых чреват проблемами в отношениях с партнером.

По словам специалистов, необязательно отказываться от эротических видео, но важно, чтобы порно воспринималось лишь как форма развлечения, а не становилось частью сексуальной жизни. Брито и Флеминг привели пять факторов, которые говорят в пользу того, что человек чрезмерно увлекается такими роликами.

В первую очередь психологи призвали осознать, подменяется ли секс просмотром порнографии. По мнению Брито, об этом свидетельствует ситуация, когда человек регулярно предпочитает заходить на сайт с таким контентом, а не проводить интимное время с партнером.

Она также подчеркнула, что порно зачастую искажает отношение к интимной близости в реальности и формирует нестандартные привычки в отношениях. По словам врачей, одним из последствий избыточного увлечения роликами становится уверенность в том, что жестокий секс, групповой и анальный секс являются нормой. Специалисты пояснили, что видео нельзя воспринимать как учебное пособие.

Брито также объяснила, что в отношениях один из партнеров начинает ощущать чувство дискомфорта и одиночества, если другой слишком часто смотрит порно или скрывает это. По ее мнению, стесняться в подобном не нужно, лучше, если пара будет все обсуждать друг с другом.

Сексотерапевт заметила, что из-за внешнего вида актеров порно любители роликов для взрослых начинают думать, что неправильно занимаются сексом или выглядят недостаточно хорошо. Тем, кого посещают подобные мысли, она советует осознать беспочвенность этих комплексов, поскольку в реальности секс выглядит иначе. Флеминг также призвала не искать изъяны в своих партнерах, сравнивая их с актерами порно.

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