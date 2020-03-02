Впервые найден внеземной белок

Ученые США обнаружили то, что они считают первым внеземным белком. Органическое вещество было найдено внутри метеорита, упавшего на Землю 30 лет назад. Об этом сообщает издание Science Alert.

С помощью масс-спектрометрии исследователи изучили химический состав метеорита Acfer 08с из Алжира. Они выявили аминокислоту глицин, которая связана с такими элементами, как железо и литий. Результаты моделирования показали, то глицин не был изолированной молекулой, а являлся частью белка, который ученые назвали гемолитином. Хотя он структурно похож на земные белки, в нем присутствует дейтерий (изотоп водорода). Соотношение дейтерия и обычного водорода характерно для долгопериодических комет.

Потенциальный белок мог сформироваться в протопланетном диске, окружающем Солнце, 4,6 миллиарда лет назад. Однако ученые подчеркивают, что существует вероятность небелковой природы гемолитина. В любом случае он принадлежит полимерам — широкому классу молекул, куда также относятся белки. Дальнейшие исследования должны будут подтвердить выводы специалистов.

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