«Лидеры России» научат российских отцов пеленать и купать детей

Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» реализовали различные социальные проекты в рамках задания «Сердце Лидера». Об этом сообщается на сайте проекта «Россия — страна возможностей» во вторник, 3 марта.

Так, главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Челябинске, врач-дерматовенеролог Дмитрий Прокопьев запустил проект «Школа отцовства».

«В России давно существуют школы материнства, когда молодых мам готовят к появлению ребенка. К сожалению, мы обнаружили, что папы, которые должны помогать мамам, зачастую не умеют и не знают, как это делать», — пояснил он свою идею.

По его словам, в его школе будущих пап учат пеленать и купать ребенка, чем кормить, какие бывают подгузники.

Врач-анестезиолог-реаниматолог из Москвы Андрей Ворыханов работает над созданием музея медицины на территории своей больницы. Это первое учреждение гражданской медицины в России, основанное в 1763 году. По его словам, на территории медучреждения есть памятники культурного наследия.

Вадим Копылов из Оренбурга реализует социальный проект «Помоги ближнему». Его цель — оказание помощи в реабилитации в послеоперационный период перелома бедренной кости людям пожилого и старческого возраста. По его словам, волонтеры-медики заново учат пациентов ходить.

Задание «Сердце Лидера» впервые был запущено во втором сезоне конкурса «Лидеры России». Выполнение этого задания является обязательным условием для выхода в суперфинал.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина.

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