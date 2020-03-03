Мать Роналду пережила инсульт

Мать португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Долорес Авейру госпитализирована после инсульта. Об этом сообщает Mais Futebol.

Авейру находится в сознании, ее состояние стабильно. Сообщается, что врачи проведут ряд тестов с целью установить серьезность последствий инсульта.

В 2019 году Авейру призналась, что снова столкнулась с раком груди — мать футболиста уже оперировали в 2007 году. В эфире португальского телевидения женщина призналась, что снова пережила хирургическое вмешательство и прошла курс радиотерапии.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018-го. Его трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро. До этого форвард защищал цвета мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!