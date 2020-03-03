Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова

Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Об этом во вторник, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в уголовном деле группы Углавы есть 44 эпизода вымогательства у контрактников как воинской части №54160, так и других частей региона. Это лишь те эпизоды, по которым удалось найти потерпевших — многие контрактники к моменту возбуждения уголовного дела уже разъехались по домам или были переведены в другие места несения службы.

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«Подручные Тахи повсеместно разыгрывали спектакли, главной задачей которых было представить жертв виновниками, а затем получить от них деньги. Все их преступления похожи одно на другое, и все до одного — обман. Который, к сожалению, был построен на вере в могущество криминальных структур», — отметил полковник юстиции Сергей Михайлов, руководитель следственной группы по этому делу, заместитель руководителя следственной части Следственного управления МВД по Забайкальскому Краю.

Ранее 3 марта сообщалось, что в Читинском гарнизонном военном суде завершились прения по делу о дедовщине в части, где служил рядовой Шамсутдинов. Гособвинитель — полковник Сергей Коков — счел обвинение полностью доказанным и попросил приговорить рядового Мухатова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, а также к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

В октябре прошлого года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.

В Минобороны причиной произошедшего назвали нервный срыв у Шамсутдинова, сам он заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и заставлял делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты. За последние трое суток перед бойней Шамсутдинов спал около четырех часов.

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