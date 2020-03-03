Российские мэр и депутат выпустили хип-хоп-клип

Глава города Губкинский Андрей Гаранин и депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Виктор Казарин выпустили хип-хоп-клип о проекте поддержки местных инициатив «Уютный Ямал». Об этом URA.RU сообщили в в пресс-службе мэрии.

В ролике показаны социальные объекты, детские и спортивные площадки, волонтерские и активистские акции. «Что нас ждет в 20-м? Выбор за тобою!» — поется в треке. На фоне показано выступление чиновников перед хлопающими горожанами.

В горадминистрации пояснили, что цель клипа — привлечь жителей к участию в проекте. Решение записать песню мэр и депутат приняли самостоятельно несколько месяцев назад. «Остановились именно на рэпе, потому что этот стиль нравится и молодежи и более старшему поколению», — сказали в пресс-службе.

Большую часть трека Гарагин и Казарин пели не сами, его исполнял звукорежиссер из городского Дворца культуры.

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