Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами — это Ильинское, Минское и Новорижское шоссе. Об этом говорится в материале агентства элитной недвижимости Point Estate.

Самую дорогую «загородку» на первичном рынке можно найти на Ильинском шоссе — средний бюджет предложения здесь равняется 379,2 миллиона рублей. Второе место досталось Минскому шоссе (в среднем 242,5 миллиона рублей за коттедж), а третье — Новорижскому (195,7 миллиона рублей). Также в пятерку вошли Рублево-Успенское (в среднем 138,8 миллиона рублей) и Киевское шоссе (58,4 миллиона рублей).

Дмитровское шоссе оказалось лидером по дорогим таунхаусам — здесь просят за дом в среднем 252 миллиона рублей. Также таунхаусы в высокобюджетном сегменте находятся на Минском (67,9 миллиона рублей), Новорижском (63,9 миллиона рублей), Ильинском (50,7 миллиона рублей) и Можайском шоссе (30 миллионов рублей). Подмосковный таунхаус в массовом сегменте в среднем стоит 7,4 миллиона рублей.

По подсчетам риелторов, в среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда — в два миллиона рублей.

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