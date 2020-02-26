Российский полковник-миллиардер бросил свой особняк и сбежал за границу

Российский полковник-миллиардер Сергей Терентьев бросил свой особняк в Москве и сбежал за границу в Монако, опасаясь задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Терентьев занимал пост официального представителя МВД России в Абхазии, а до этого служил начальником полиции управления МВД по Центральному федеральному округу. В 2015 году полковник уволился из правоохранительных органов.

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Его особняк площадью 500 квадратных метров находится в Серебряном Бору — особо охраняемой природной территории Москвы. Стоимость коттеджа, по данным канала, составляет один миллиард рублей. Помимо этого, Терентьеву и его семье принадлежат земельные участки в Серебряном Бору стоимостью 500 миллионов рублей, апартаменты за 80 миллионов рублей и частные дома в Монако и Франции. Также у Терентьева есть частный вертолет и автомобиль Bentley.

Бывший сотрудник МВД уехал за границу вскоре после задержания его приятеля — бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко, которого впоследствии приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей.

В настоящее время особняк пустует, а имуществом Терентьева заинтересовалась Генпрокуратура. Она проверяет все активы полковника и их законность. Mash подсчитал, что для того, чтобы купить все нынешнее имущество на официальную зарплату, Терентьеву понадобилось бы более 200 лет.

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