Латвия заблокирует «Яндекс.Такси»

Власти Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси», поскольку предприятие не зарегистрировалось в Дирекции автотранспорта в положенный срок. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Delfi со ссылкой на дирекцию.

«Те, кто не зарегистрирован, не могут предоставлять свои услуги в Латвии», — заявили в ведомстве.

Регистрация должна была состояться до 22 января. Дирекция обратилась ко всем коммерсантам, обеспечивающим связь в Латвии, с просьбой заблокировать приложение.

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