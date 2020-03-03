Назван способ успешно расстаться с партнером

Автор блога об онлайн-знакомствах Swipe Life Бобби Бокс (Bobby Box) пообщался со специалистами и рассказал, как успешно расстаться с партнером из-за неудовлетворительных отношений. По его словам, многие люди не готовы действовать названным способом, поступая по-своему.

Перед расставанием необходимо быть твердо уверенным в желании разорвать отношения, отметил Бокс. Он также порекомендовал составить список причин, по которым партнер больше не подходит. Разговор не стоит откладывать, поскольку промедление навредит обоим сторонам отношений, убежден автор.

В статье также посоветовали во время разговора не обращаться к партнеру, а сосредоточиться на себе: упоминать местоимение «я» и прямо говорить о собственном недовольстве. Бокс добавил, что партнер, вероятно, не будет готов к расставанию и отреагирует эмоционально. Из-за этого некоторые люди подумывают продолжить отношения, но Бокс уверен, что так поступать не стоит.

Он заметил, что иногда разрыв приводит к появлению чувства вины. По словам автора, также стоит быть готовым к сообщениям и звонкам от бывшего партнера после расставания. Лучше всего заранее проговорить, будет ли продолжаться общение, пояснил Бокс.

Ранее автор Swipe Life Кэти Дупере (Katie Dupere) перечислила типы партнеров, которые вызывают неприятие большинства родителей. Однако она считает, что такие партнеры далеко не всегда являются неудачным выбором для построения отношений.

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