«Сбербанк страхование» и Aviasales назвали самые дорогие путешествия на 8 Марта

Рост стоимости авиабилетов накануне 8 Марта не помешал спросу на романтические путешествия по случаю праздника. К таким выводам пришли СК «Сбербанк страхование» и Aviasales. Самым дорогим на 8 Марта оказался перелет в Париж: два билета бизнес-класса из Москвы в город любви обойдутся, по данным Aviasales, в 370 421 рубль.

Встречать весну вдвоем россияне отправляются также в Майами, Дубай и Рио-де-Жанейро. Так, житель Санкт-Петербурга дарит любимой на 8 Марта поездку в Майами. Билеты обойдутся ему в 329 429 рублей на двоих — это второе место в рейтинге самых дорогих бронирований накануне Международного женского дня.

Третье место занимает перелет из Москвы в Дубай — 267 304 рубля за двоих. Поездка в далекий Рио-де-Жанейро стоит несколько дешевле — 251 819 рублей за два билета бизнес-класса. Для путешествий на длинные весенние выходные состоятельные россияне выбирают также Бангкок (165 725 рублей за двоих).

Если рассматривать перелеты экономклассом, тут самой дорогой романтической поездкой оказывается путешествие из Санкт-Петербурга в Окленд — 189 196 рублей на двоих. Второе и третье место занимают перелеты из Москвы в Лиму (146 238 рублей за два билета) и Сидней (145 812 рублей на двоих).

Также в топ-10 самых дорогих перелетов экономкласса входят маршруты Москва — Гватемала (142 886 рублей), Ростов-на-Дону — Манадо (130 612 рублей), Санкт-Петербург — Пхукет (106 928 рублей) и Хабаровск — Пхукет (105 372 рубля).

