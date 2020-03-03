Российский депутат ответил недовольным родителям фразой «воспиталка не выросла»

Депутат законодательного собрания Свердловской области, руководитель движения духовно-патриотического воспитания «Русь» Андрей Гориславцев в ответ на недовольство родителей его «уроками мужества» в школе заявил, что у них «не выросла воспиталка». Об этом РИА Новости рассказала общественница Ольга Вековшинина.

Горожанка собралась обратиться в региональное министерство образования и потребовать проверить движение «Русь» и его главу, а также на каком основании он проводит занятия в учебных заведениях. По ее словам, у Гориславцева нет исторического образования, а демонстрация оружия детям — это аморально.

О «воспиталке» Гориславцев написал в комментарии к посту Вековшининой в Facebook о его деятельности. Там мужчина отреагировал на предупреждение одного из недовольных родителей о том, чтобы тот не лез воспитывать его детей, иначе «воспитывать придется» самого депутата.

Ранее Андрей Гориславцев в своем Facebook опубликовал сообщение о том, что провел «урок мужества» в школе поселка Горный Щит под Екатеринбургом, рассказал школьникам о войне с Турцией и показал макеты оружия. Это вызвало недовольство среди некоторых местных жителей.

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