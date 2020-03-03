Миллионер убил жену, попал за решетку и выиграл иск на сотни тысяч фунтов

Британский миллионер, отбывающий наказание за убийство жены, выиграл иск, который может принести ему сотни тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Иэн Уоркмен (Ian Workman) был владельцем крупной компании, занимавшейся продажей и ремонтом автомобилей в городе Болтон, графство Большой Манчестер. В 2008 году он бросил жену и ушел к любовнице. Жена подала на развод и потребовала, чтобы ей отошла половина его имущества, оценивавшегося в 2,5 миллионов фунтов стерлингов.

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Уоркмен не хотел делиться и решил ее убить. В апреле 2010 года он встретился с бывшей женой и ударил ее ножом в сердце. Женщина погибла на месте. В 2011 году миллионера приговорили к пожизненному заключению. Он попал за решетку и получит право на условно-досрочное освобождение лишь через 17,5 лет.

В тюрьме Уоркмен затеял тяжбу с налоговой службой, которая, по его мнению, завышала взымавшиеся с него суммы из-за неверного расчета налога на добавленную стоимость. Он выступал в суде по видеосвязи из тюрьмы и сумел доказать свою правоту.

Согласно судебному решению, переплата составила 310 тысяч фунтов стерлингов. Сумма компенсации, на которую может претендовать миллионер, будет определена позднее. Он сможет получить деньги лишь после того, как выйдет на свободу, что произойдет не раньше 2029 года.

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