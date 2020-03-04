Бывшая жена Вайнштейна начала встречаться со звездой «Пианиста»

Британский дизайнер Джорджина Чепмен, бывшая жена продюсера Харви Вайнштейна, начала романтические отношения с актером Эдрианом Броуди, звездой фильмов «Пианист» и «Пиджак». Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники.

Отмечается, что 43-летняя Чепмен и 46-летний Броуди стали общаться после того, как встретились в Пуэрто-Рико на показе Хелены Кристенсен в апреле 2019 года.

Чепмен подала на развод с Вайнштейном в 2017 году после многочисленных обвинений в домогательствах, поступивших в адрес продюсера. Они поженились в 2007 году, у них двое общих детей. В феврале 2020-го Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и склонении к сексу, приговор продюсеру огласят в середине марта.

Броуди также снимался в фильмах «Смерть супермена» и «Побег из Тюрьмы», созданных компанией Вайнштейна Miramax.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!