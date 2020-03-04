В Донецке подорожало элитное жилье

В Донецке подорожала элитная недвижимость — ее «панические продажи» резко сократились еще в 2018 году. Об этом сообщает портал DNR Live со ссылкой на специалистов из риелторских агентств.

Примерно до середины 2019 года дорогие квартиры в городе выставлялись на продажу только с пометкой «срочно». Тогда жилье в данном сегменте очень трудно было реализовать без большой скидки для покупателя. Однако потом ситуация изменилась — в прошлом году, по словам местных риелторов, в Донецке заключили только две «экстренные» сделки.

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В настоящее время поспешная сделка даже с жильем экономкласса здесь является редкостью. Как сообщил источник портала, собственники знают цену своей недвижимости и не намерены продавать ее слишком дешево.

Летом 2019 года цены на квартиры в соседнем Луганске снизились, вопреки ожиданиям риелторов. Они рассчитывали на рост спроса после начала выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, однако надежды специалистов не оправдались.

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