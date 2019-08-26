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Выдача российских паспортов обвалила рынок жилья в Донбассе

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За лето 2019 года цены на квартиры в Луганске снизились. Об этом сообщает украинское онлайн-издание Liga.net со ссылкой на местных агентов по недвижимости.

По информации издания, работающие на рынке недвижимости ЛНР риелторы рассчитывали на приток спроса после начала выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но эти надежды не оправдались. «Многие тут думали, что цены подскочат, но этого не произошло», — приводятся в материале слова одного из риелторов.

Как рассказали изданию опрошенные агенты по недвижимости, в среднем снижение составило 10-15 процентов. В частности, по словам агентов, трехкомнатную квартиру в хорошем состоянии и с мебелью в одном из восточных кварталов Луганска в начале лета можно было продать за 14 тысяч долларов (около 900 тысяч рублей), в августе покупатели не готовы заплатить за такую недвижимость больше 12 тысяч долларов. Двухкомнатная квартира в центре города с новой мебелью стоит порядка 15 тысяч долларов, тогда как в июне 2019-го ее можно было продать за 17 тысяч.

Выдача российских паспортов жителям Луганской и Донецкой народных республик началась в июне 2019 года. По состоянию на 15 августа от жителей ЛНР и ДНР поступило более 60 тысяч заявлений на получение гражданства России.

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