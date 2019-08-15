Названо число обратившихся за российским гражданством жителей Донбасса

МВД России приняло более 60 тысяч заявлений от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) на получение российского гражданства. Об этом сообщила руководитель главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова, передает ТАСС.

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Собеседница агентства отметила, что гражданство уже получили 25 тысяч человек, и добавила, что «число желающих растет».

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства жителям Донбасса 24 апреля. Он объяснил, что сделал это в гуманитарных целях. Власти Украины отказались признавать документы.

Жители ДНР и ЛНР начали получать паспорта 14 июня в двух временных пунктах в Ростовской области.

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