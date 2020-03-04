Россиянкам предложили скидки на квартиры за лишний вес

Строительная компания «Арбан» из Красноярска предложила россиянкам скидки на покупку трехкомнатных квартир за лишний вес. Объявление об акции появилось в Instagram застройщика.

За каждый килограмм (необходимо будет взвеситься в офисе компании) обещают сделать скидку в размере одной тысячи рублей. То есть если женщина весит 60 килограммов, она сэкономит 60 тысяч рублей. Акцию приурочили к 8 Марта.

«Дорогие женщины! Мы любим вас такими, какие вы есть. Набрали вес за зиму? Не спешите худеть к лету. Килограммы приходят и уходят, а трехкомнатная квартира — это навсегда!», «Это не лишний вес, это ценный капитал! Ведь на протяжении всего марта мы обмениваем ваши килограммы на деньги!» — говорится в объявлении.

Пользователи сети неоднозначно восприняли подобный рекламный ход компании. В комментариях под постом появились заинтересованные, которые отметились, чтобы им сообщили подробнее об условиях участия в акции. А российское феминистское сообщество посчитало предложение «Арбана» сексистским и оскорбительным. В частности, журналистка Настя Красильникова написала в своем Telegram-канале: «Женское тело снова предстает перед нами как товар. То есть здесь буквально так и написано: один килограмм вашего тела стоит 1000 рублей. Мужчин взвешивать, разумеется, никто не предложил».

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