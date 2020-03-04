Литовскую разведку уличили в слежке за окружением президента

Разведку Литвы уличили в слежке за окружением президента страны Гитанаса Науседы в бытность его кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает ERR.

Высокопоставленный представитель литовской разведки проинформировал об этом парламент и представителей правоохранительных органов еще в апреле 2019 года.

Информатор предоставил данные о трех эпизодах. Он утверждал, что информация собиралась о представителях политики, бизнеса и культуры, находившихся в окружении Науседы во время предвыборной кампании, включая нынешних членов президентской команды.

Правоохранители и Департамент государственной безопасности Литвы никак не прокомментировали эту информацию.

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте часто становилась объектом нападок из-за ее советского прошлого — окончив Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), она сразу вступила в КПСС. Кроме того, ее неоднократно подозревали в сотрудничестве с КГБ.

Последний раз скандал на эту тему разразился весной 2018 года, когда главный редактор и владелец газеты «Республика» Витас Томкус начал публиковать списки секретных сотрудников литовского КГБ, в которых также фигурировало имя Грибаускайте.

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