В России прооперируют 11-месячную девочку из США с пятном на лице

Российские врачи удалят врожденный невус на лице 11-месячной девочки из США. Об этом рассказали РИА Новости в краснодарской клинике лазерной фотодинамической терапии.

Сообщается, что маленькая пациентка из Техаса прилетит в Краснодар 5 марта.

Девочка по имени Деми станет второй американской пациенткой кубанской клиники после полугодовалой Луны Феннер. У нее та же проблема, однако площадь невуса на ее лице меньше примерно наполовину, сказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

Он добавил, что иностранные пациенты стали чаще обращаться в краснодарскую клинику после начала лечения Феннер.

В октябре прошлого года краснодарские онкологи провели первую операцию по удалению невуса Феннер. Врачи прогнозировали, что весь процесс удаления пятна займет около полутора лет.

Луну Феннер прозвали «девочкой в маске Бэтмена» из-за ее редкого родимого пятна на лице — гигантского врожденного меланоцитарного невуса. Оно встречается у одного из 20 тысяч новорожденных и со временем может развиться в агрессивную форму рака кожи. Чтобы покрыть расходы на лечение, родители запустили сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe.

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