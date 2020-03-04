Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

В Лениногорске (Республика Татарстан) полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом в среду, 4 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, российский полицейский утверждает, что с девушкой он ранее был знаком, и в интимные отношении вступил с ней по обоюдному согласию. Однако школьница подала в правоохранительные органы заявление об изнасиловании. После случившегося сотрудник МВД скрылся и был объявлен в розыск.

Как заявил «Ленте.ру» заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД по Республике Татарстан Максим Костромин, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Кроме того, он был уволен из правоохранительных органов.

«Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего в МВД по Республике Татарстан создана комиссия. К строгой дисциплинарной ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

10 января сообщалось. что в городе Златоуст Челябинской области бывшего полицейского обвинили в совращении троих мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет.

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