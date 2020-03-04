Жители Норильска сняли на видео сбивающую с ног «черную пургу»

Житель Норильска два дня жили в условиях «черной пурги», 2 и 3 марта порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Людей буквально сбивало с ног. Снятые очевидцами видео опубликованы в пабликах «Норильск.Today» и «Про Норильск» в Instagram.

В одном ролике показано, как горожанка сопротивляется порывам ветра и пытается идти по улице, держась за стену дома. В какой-то момент ее сносит, и она падает. На помощь к ней прибегает мужчина, и оба они укрываются в магазине неподалеку. На второй записи два человека пытались поднять покосившийся столб со знаком пешеходного перехода. Далее в кадре показано падение этой конструкции из-за ветра.

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