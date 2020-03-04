Игрок НХЛ получил коньком по лицу во время матча

Игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Видео появилось на канале НХЛ в «Яндекс.Эфире».
В третьем периоде встречи форвард Арттури Лехконен упал в борьбе с Бойчаком и случайно ударил его коньком по лицу. Через некоторое время защитник «Айлендерс» сумел подняться и покинул лед. Позднее выяснилось, что хоккеист избежал повреждения глаза и отделался порезом века.
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Монреаля».
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